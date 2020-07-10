Вице-премьер Чернышенко возглавил наблюдательный совет Университета Иннополис

КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Обновленный состав наблюдательного совета Университета Иннополис избрал своим председателем вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Об этом журналистам сообщила пресс-служба президента Татарстана по итогам заседания совета.

"Был избран председатель Наблюдательного совета Университета Иннополис - им стал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко", - говорится в сообщении.

В обновленный состав совета помимо Чернышенко вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, председатель совета директоров ООО "Дигинавис" Николай Никифоров, заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин, директор ООО "1С" Борис Нуралиев, а также старший партнер венчурного фонда Runa Capital Сергей Белоусов.

"Наша общая задача - сократить разрыв между потребностями отрасли и учебными программами вузов, увеличить число квалифицированных и востребованных специалистов. Университет Иннополис - одна из опорных точек развития отечественной IТ-индустрии, alma mater для тех, кто делает экономику России цифровой. Цели у университета очень конкретные, на результат: войти в ведущие мировые рейтинги вузов по компьютерным наукам, реализовывать проекты в коллаборациях с компаниями из Forbes 100 и Fortune 500. Разумеется, в ближайшие годы необходимо занять место в первой десятке рейтинга НИУ ВШЭ по качеству приема в вузы - и присутствовать там ежегодно", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Университет Иннополис специализируется на образовании, научных исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Вуз функционирует по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес. Сегодня там работает 261 научно-педагогический сотрудник из 24 стран с опытом работы в мировой IT-индустрии, учатся свыше 770 студентов из 37 стран мира по 181 курсу бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В категории "Совместные международные научные публикации" глобального рейтинга U-Multirank Университет Иннополис занимает восьмое место.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.