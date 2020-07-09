Путин поручил ОНФ контролировать выплаты отпускных медикам, борющимся с коронавирусом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт будет контролировать выплаты отпускных медицинским работникам, которые участвуют в борьбе с пандемией нового коронавируса. Соответствующий пункт включен в перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ 23 июня, который был опубликован на сайте главы государства.

"Общероссийскому общественному движению" Народный фронт "За Россию" проводить анализ хода исполнения подпункта "б" пункта 1 и пункта 2 настоящего перечня поручений", - говорится в документе.

В перечне указано, что доклад по выполнению данного поручения должен быть подготовлен до 15 сентября, а "далее - ежеквартально".

Подпункт "б" пункта 1 перечня предусматривает выделение бюджетных средств на оплату ежегодного оплачиваемого отпуска медработникам, получающим дополнительные выплаты за борьбу с новым коронавирусом.

Пункт 2 этого же документа предписывает региональным властям "не допускать снижения в 2021 году и последующие периоды расходов бюджетов субъектов РФ на оказание медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации, по сравнению с указанными расходами, предусмотренными на 2020 год".