В Тамбовской области до 17 июля продлили режим самоизоляции для пожилых людей

ТАСС, 9 июля. Власти Тамбовской области приняли решение продлить режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше, введенный ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона.

"В регионе продлили рекомендательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для тех, кто страдает конкретными хроническими заболеваниями. В постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения инфекции внесли изменения. Рекомендательный режим самоизоляции для указанной категории граждан продлили по 17 июля", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Согласно постановлению, смягчены ограничения на работу ЗАГСов, теперь на церемонии бракосочетания разрешено присутствовать гостям, но не более пяти человек. "Что касается медицинских организаций, то они должны предоставлять стоматологические услуги по предварительной записи. Это не распространяется на оказание экстренной помощи", - добавили в пресс-службе.

В настоящий момент Тамбовская область находится на втором этапе снятия ограничительных мер. В регионе открыты скверы, фитнес-клубы, парикмахерские, большие магазины, с ограничениями работают летние кафе и музеи. В общественном транспорте действует масочный режим.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 9 июля, в регионе вывялено 5 114 случаев заражения коронавирусом, в том числе 41 - за последние сутки. Всего с начала пандемии 3 545 человек выздоровели, 19 - умерли.