В Северной Осетии нерабочие дни продлены до 20 июля

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в связи с ситуацией с коронавирусом подписал указ о продлении нерабочих дней до 20 июля, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Вместе с этим приняты и новые послабления ранее установленных ограничений. В перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в период режима повышенной готовности на территории республики, вошли рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, предприятия быстрого питания и иные предприятия общественного питания, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах (с соблюдением социального дистанцирования, при условии размещения столов на расстоянии не менее 1,5 м).

В этот перечень вошли также санаторно-курортные учреждения и туристские базы.