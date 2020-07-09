Ростуризм к осени подготовит предложения по развитию внутреннего туризма

Он напомнил, что "есть поручение по разработке нового национального проекта в сфере туризма", который позволит приоритезировать работу по развитию внутреннего туризма.

"Мы ожидаем, что к осени Ростуризм свои предложения в правительство о такой национальной программе подготовит. Надеемся, что это будет новый толчок к развитию туристической индустрии в нашей стране", - добавил вице-премьер.

Чернышенко отметил, что на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса, необходимо ориентироваться на развитие внутреннего туризма, в том числе с учетом того, что у России в этом направлении есть огромный потенциал. По его словам, в стране есть большое количество направлений для туризма.

Вице-премьер отметил, что эта отрасль в прежние годы в основном была ориентирована на внешний туризм, "а сейчас настало время лучше узнать свою страну". Чернышенко признал, что развитию внутреннего туризма мешает недостаток инфраструктуры.

"Но если мы не начнем этим заниматься, то у нас так никогда и не будет ни сервиса, ни инфраструктуры", - подчеркнул он. По словам Чернышенко, в отдельных регионах, в том числе в Краснодарском крае и Татарстане, есть положительный опыт развития туристической инфраструктуры, "и этот опыт точно будет масштабироваться".

Риск второй волны пандемии

Россия не будет рисковать здоровьем граждан, восстанавливая международное авиасообщение, при сохранении опасности второй волны пандемии коронавируса, заявил вице-премьер. Комментируя публикацию СМИ о предложении Роспотребнадзора возобновить международное авиасообщение с девятью странами Европы и Китаем, Чернышенко сказал: "У меня такой информации нет, я ее ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, но меня волнует опасность второй волны, которую мы наблюдаем в некоторых государствах".

"Рисковать здоровьем граждан никто не собирается. Иначе зачем было потрачено столько усилий, столько жизней спасено, чтобы сейчас так бездумно подобные действия принять", - добавил он.

Чернышенко указал на "абсолютную неясность относительно способности правительств отдельных государств гарантировать безопасность россиян". "Понятно, что все хотят выехать, и, может быть, авиаперевозчики тоже хотели бы возобновить эти полеты. Но безопасность наших граждан - это самый главный аспект", - указал он.

Вице-премьер подчеркнул, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Он пояснил, что если власти и профильные ведомства регионов, принимая решение о снятии тех или иных ограничений на своей территории, эпидемиологическую ситуацию контролируют, "то за пределами России такой контроль и такую управляемость обеспечить будет крайне сложно".

По его мнению, ситуацию могло бы облегчить создание вакцины, "но вакцина пока на стадии испытаний, поэтому спекулировать на этой теме преждевременно".