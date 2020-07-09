Главный инфекционист США считает, что страна не выбралась из первой волны коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. США пока еще не преодолели первую волну распространения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, о второй волне говорить рано. Об этом заявил в четверг директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в эфире нью-йоркской радиостанции SiriusXM .

Главный инфекционист страны выразил недоумение по поводу того, что многие озабочены угрозой второй волны коронавируса. "Я твержу и твержу, почему все говорят о второй волне? Мы [США] пока что по колено в первой волне. Мы так из нее и не выбрались", - отметил Фаучи.

Он склонен связывать неточные оценки хода распространения коронавирусной инфекции большой территорией США и разнообразием климатических условий в стране.

"Я имею в виду, что район Нью-Йорка очень отличается от Каспера в штате Вайоминг и любого города Монтаны или штатов на юго-западе", - констатировал Фаучи. Он акцентировал внимание на том, что в городе Нью-Йорке, который с начала пандемии был эпицентром распространения инфекции, теперь ситуация улучшается кардинально благодаря соблюдению рекомендаций федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что уровень смертности от COVID-19 упал в США на 39%. По утверждению главы государства, данный показатель в стране находится "почти на самом низком уровне в мире".

Согласно оценкам газеты The New York Times, число случаев заражения за сутки росло в течение последних двух недель в 39 американских штатах. Данный показатель снизился лишь в двух штатах, в остальных, а также в столичном федеральном округе Колумбия он за указанный срок не претерпел значительных изменений. 3 июля в стране количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом за сутки вновь превысило предыдущий антирекорд и составило 57 497. В среду данный показатель превысил 60 тыс., а в четверг - 58 тыс.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12 млн человек, почти 550 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом (свыше 3,06 млн человек), так и умерших (132 498 человек).