{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Главный инфекционист США считает, что страна не выбралась из первой волны коронавируса

Энтони Фаучи выразил недоумение по поводу того, что многие уже озабочены угрозой второй волны пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. США пока еще не преодолели первую волну распространения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, о второй волне говорить рано. Об этом заявил в четверг директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в эфире нью-йоркской радиостанции SiriusXM.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Главный инфекционист страны выразил недоумение по поводу того, что многие озабочены угрозой второй волны коронавируса. "Я твержу и твержу, почему все говорят о второй волне? Мы [США] пока что по колено в первой волне. Мы так из нее и не выбрались", - отметил Фаучи.

Он склонен связывать неточные оценки хода распространения коронавирусной инфекции большой территорией США и разнообразием климатических условий в стране.

"Я имею в виду, что район Нью-Йорка очень отличается от Каспера в штате Вайоминг и любого города Монтаны или штатов на юго-западе", - констатировал Фаучи. Он акцентировал внимание на том, что в городе Нью-Йорке, который с начала пандемии был эпицентром распространения инфекции, теперь ситуация улучшается кардинально благодаря соблюдению рекомендаций федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что уровень смертности от COVID-19 упал в США на 39%. По утверждению главы государства, данный показатель в стране находится "почти на самом низком уровне в мире".

Согласно оценкам газеты The New York Times, число случаев заражения за сутки росло в течение последних двух недель в 39 американских штатах. Данный показатель снизился лишь в двух штатах, в остальных, а также в столичном федеральном округе Колумбия он за указанный срок не претерпел значительных изменений. 3 июля в стране количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом за сутки вновь превысило предыдущий антирекорд и составило 57 497. В среду данный показатель превысил 60 тыс., а в четверг - 58 тыс.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12 млн человек, почти 550 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом (свыше 3,06 млн человек), так и умерших (132 498 человек).

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Исследование: маркировка возглавила рейтинг устойчивости государственно-частных проектов
Такую позицию эксперты объяснили тем, что реализация проекта маркировки в меньшей степени зависит от эпидемиологической ситуации в регионах, а предложения по очередной отсрочке цифровой маркировки лекарств поддержаны не были
Читать полностью