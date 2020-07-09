В Мурманской области мобилизуют работу скорой помощи из-за ситуации с коронавирусом

МУРМАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение мобилизовать и усилить работу скорой медицинской помощи в связи с возросшей нагрузкой из-за роста заболеваемости ОРВИ и увеличения случаев коронавируса. Об этом сообщает в четверг оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"В работу скорой помощи внесены корректировки с учетом возросшей нагрузки из-за скачка заболеваемости ОРВИ и прироста COVID-19. Сейчас ежедневно регистрируется более 700 вызовов, каждая бригада скорой выполняет в среднем 17 вызовов в сутки", - сказано в сообщении.