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Пандемия коронавируса нового типа

В Мурманской области мобилизуют работу скорой помощи из-за ситуации с коронавирусом

В регионе усилили службу неотложной медицинской помощи в поликлиниках и увеличили число специалистов, обслуживающих вызовы на дому

МУРМАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение мобилизовать и усилить работу скорой медицинской помощи в связи с возросшей нагрузкой из-за роста заболеваемости ОРВИ и увеличения случаев коронавируса. Об этом сообщает в четверг оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"В работу скорой помощи внесены корректировки с учетом возросшей нагрузки из-за скачка заболеваемости ОРВИ и прироста COVID-19. Сейчас ежедневно регистрируется более 700 вызовов, каждая бригада скорой выполняет в среднем 17 вызовов в сутки", - сказано в сообщении.

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По информации Министерства здравоохранения Мурманской области, для сокращения времени ожидания пациентами скорой помощи сформированы дополнительные бригады, усилена служба неотложной медицинской помощи в поликлиниках, увеличено количество специалистов, обслуживающих вызовы на дому, созданы специальные патронажные бригады для наблюдения пациентов с коронавирусом на дому, что снимает часть нагрузки со скорой.

В Мурманскую областную станцию скорой медицинской помощи дополнительно трудоустроено 13 молодых специалистов. Кроме того, в областной клинической больнице введен в строй дополнительный компьютерный томограф для диагностики пневмоний, увеличена пропускная способность телефонных линий диспетчерской областной станции скорой медицинской помощи.

По информации оперативного штаба, на утро четверга в Мурманской области выявлено 153 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 93 - в Мурманске, общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 6 512, 3 831 пациент выздоровел и выписан из больницы, 2 658 находятся на лечении, 23 человека умерли.

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