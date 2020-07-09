Мурашко рассчитывает, что не менее 3-4 вакцин от коронавируса будет доступно в России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассчитывает, что на территории страны будет доступно не менее 3-4 вакцин от коронавирусной инфекции.

"Думаю, что до промышленного производства, конечно дойдет чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее 3-4 вакцин будет доступно на территории Российской Федерации", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Ранее министр сообщил, что в России насчитывается 17 перспективных вакцин от коронавируса.

По его словам, клинические испытания вакцин проходят в штатном режиме. "Все клинические исследования на добровольцах идут в штатном режиме, сегодня испытывается на двух площадках вакцина, это две формы. Одна жидкая форма и одна лиофилизированная, высушенная. И та, и другая показывают себя одинаково, и в испытаниях мы видим, что добровольцы переносят ее неплохо", - сказал он.

Министр пояснил, что финальные результаты исследований можно будет озвучить, когда они завершатся и будут подведены итоги.

Загрузка реанимационных коек

На сегодняшний день в России развернуто более 25 тыс. реанимационных коек для пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией. При пиковой нагрузке максимально использовалось только 15-18% из них, сообщил министр.

"Почему у нас не возникло дефицита по реанимационным койкам - это, во-первых, мы подготовились, у нас было достаточное количество реанимационных палат, полностью оборудованных, сегодня более 25 тыс. коек развернуто по стране. Загрузка максимальная, пиковые нагрузки составляли где-то в пределах 15%, 18%. Потому что выстроена была маршрутизация больных, своевременное начало лечения", - сказал Мурашко.

В целом в больницах с коронавирусом или подозрением на него на сегодняшний день находятся 112 тысяч человек, наполняемость больничных коек не превышает 30-40%. Такого результата удалось достигнуть благодаря правильно выстроенной маршрутизации пациентов и своевременному началу лечения, отметил Мурашко.

"Но очень важно, конечно, когда поступает пациент. Там, где пациент поступает поздно, то есть когда развилось уже массивное поражение легочной ткани или когда возникли тромбофилические осложнения, тромбоэмболические осложнения, то в этой ситуации, конечно же, эффективность оказания помощи снижается. И мы всегда напоминаем пациентам, что именно следование рекомендациям врача, своевременное обращение - <...> если в течение трех суток сохраняется высокая температура, ухудшение состояния <...> в этой ситуации необходима госпитализация. Именно когда вовремя, точно и в нужном месте, эффект и результаты, конечно же, лучше", - заключил глава Минздрава.

Недостатки в лабораторной базе

Пандемия выявила необходимость совершенствования лабораторной базы и технологий, которые должны быть доступны в медицинских организациях в регионах, заявил Мурашко. "Есть несколько направлений, по которым нам потребуется совершенствование. Ну, во-первых, это лабораторная база, которая должна быть четко отформатирована в формате требований и оснащения. Ну и плюс, технологии, которые должны быть доступны в регионах и медицинских организациях. Это один из моментов", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия своевременно подготовилась к ситуации с вирусом, что стало преимуществом в борьбе с ним по сравнению с некоторыми другими странами. По его словам, к инфекционным койкам раньше никогда не предъявлялось требование о том, что 70% из них должны быть оснащены кислородом, однако это удалось сделать в сжатые сроки.

"Но мы понимаем, что в том числе и стационарная сеть должна быть <...> пересмотрена. Мы сегодня работаем над программой по модернизации инфекционной службы и инфекционной помощи. Очень важным являются в том числе информационные технологии. Управление ситуацией - это в том числе сбор <...> информации, это оценка состояния пациентов, <...> сбор данных об эффективности лечения", - добавил Мурашко.

Министр отметил, что информационные технологии должны быть неотъемлемой составляющей лечебного процесса. "Причем эта информация должна максимально собираться из одного источника, чтоб не перегружать медицинскую систему и не перегружать медицинских работников и коллег, которые работают вместе с ними. То есть первичные данные должны поступать в одну систему, а дальше [должны] к ней получить доступ все остальные, органы исполнительной власти или те, кто управляет ситуацией. То есть вот не перегружать лишней работой, но при этом формировать качественный и хороший онлайн-ресурс", - заключил он.

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