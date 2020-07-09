Мурашко сообщил об отсутствии данных о том, что коронавирусная инфекция ведет к бесплодию

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Научных данных о том, что перенесенная коронавирусная инфекция может привести к бесплодию, пока нет.

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Таких данных впрямую, что ведет к бесплодию, на сегодня нет. Появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители и возникают воспалительные заболевания, но сегодня это только первые такие исследования. Часть из них уже, так сказать, отозвали свои материалы для доработки", - сказал он.

Мурашко пояснил, что специалисты-репродуктологи, акушер-гинекологи, андрологи внимательно следят за развитием ситуации.

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