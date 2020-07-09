Минздрав возобновляет диспансеризацию в регионах со спокойной эпидобстановкой

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минздрав России возобновляет диспансеризацию в регионах со спокойной эпидемиологической обстановкой после временной приостановки из-за пандемии. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы приостанавливали на определенный период программу диспансеризации. Сегодня мы возобновляем ее в тех регионах, и в тех населенных пунктах, где эпидобстановка спокойная, для того чтобы в том числе планово начать выявлять заболевания и давать рекомендации по здоровому образу жизни. Мы считаем, что это просто архиважно для каждого пациента. И медицинские работники должны обеспечить эту помощь", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

В первую очередь обращаться в медорганизации обязательно следует пациентам с хроническими заболеваниями, отметил Мурашко. При этом для профилактики заражения коронавирусом медицинская организация должна разделить потоки посещения для различных групп пациентов, в том числе тех, у кого есть подозрение на инфекцию. "Пациенты, которые обращаются в медицинскую организацию, должны соблюдать общие правила: ношение маски, использование перчаток. И персонал медицинский также организовывает медицинскую помощь с соблюдением правил безопасности для пациента", - пояснил он.

Он напомнил о важности своевременного обращения к врачу в случае острых болей или необходимости получения плановой хирургической помощи, медикаментозной терапии.

Ранее Минздрав утвердил временные методические рекомендации по организации медицинских профилактических осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, регионы могут возобновлять проведение профилактических осмотров и диспансеризации для определенных групп населения только после того, как перешли на второй или третий этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Активный прием граждан в возрасте 65 лет и старше, лиц из группы риска, имеющих хронические заболевания, осуществляется исключительно после снятия ограничений по решению высших должностных лиц субъектов РФ.