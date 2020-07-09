В Новгородской области получит развитие национальная технологическая инициатива

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Программа Национальной технологической инициативы, в которой Новгородская область участвует в качестве пилотного региона, получит дальнейшее развитие. Об этом сообщил журналистам в четверг по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор региона Андрей Никитин.

"Важный момент [по итогам заседания] - это дальнейшая поддержка Национальной технологической инициативы. Вы знаете, у нас университет (Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого) в этом очень активно участвует. Наш клуб юных моряков одним из первых в рамках кружкового движения получил финансирование по этой программе. Президента, в общем-то, устроили результаты, и дальше эта история будет развиваться, может быть, еще более активно", - сказал губернатор.

В феврале 2019 года в Великом Новгороде состоялось открытие "Точки кипения", представлена пилотная версия регионального стандарта НТИ, важное место в нем занимает описание лучших практик, которые уже используются наиболее активными субъектами РФ. В феврале 2019 года в Великом Новгороде состоялось открытие "Точки кипения", представлена пилотная версия регионального стандарта НТИ, важное место в нем занимает описание лучших практик, которые уже используются наиболее активными субъектами РФ. В разработке регионального стандарта НТИ в конце 2018 и начале 2019 года участвовали эксперты из Санкт-Петербурга (СПбПУ им. Петра Великого выступил одним из основных соавторов документа), Новосибирска, Перми, Томска, Ульяновска

Задачи НТИ интегрированы в Национальный проект "Наука"

На заседании наблюдательного совета АСИ, которое в четверг провел президент РФ Владимир Путин, директор направления "Молодые профессионалы" агентства Дмитрий Песков озвучил просьбу поддержать инициативу по образованию технологических лидеров "500 000 талантов". Он отметил, что в России наблюдается нехватка технологических команд, в то время как совместная инициатива агентства и Кружкового движения Национальной технологического инициативы помогает решить эту проблему. Целью инициативы, по его словам, является переход от 50-70 тысяч поддерживаемых талантов к 500 тысячам в год. Он подчеркнул, что эта инициатива относится и к вопросу "цифровой справедливости" - она помогает школьникам из удаленных частей страны получить доступ к тем же технологиям, что и студенты ведущих вузов.

О Кружковом движении и наблюдательном совете

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы "Кружковое движение".

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России Владимиром Путиным, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Также традиционно перед заседанием набсовета подводятся прошлые итоги работы агентства.

Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Владимир Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере и многое другое.