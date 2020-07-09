Исследование: маркировка возглавила рейтинг устойчивости государственно-частных проектов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Маркировка товаров возглавила рейтинг государственно-частных проектов (ГЧП) как наиболее устойчивый проект к экономическому кризису и возникающим в результате рискам. Это следует из аналитического обзора инвестиционной компании InfraOne, который имеется в распоряжении агентства.

"Предсказуемо наиболее устойчивый среди всех ГЧП проектов - проект по цифровой маркировке и отслеживанию товаров (8,2 балла)", - говорится в обзоре.

Такую позицию эксперты объяснили тем, что реализация проекта маркировки в меньшей степени зависит от эпидемиологической ситуации в регионах, а предложения по очередной отсрочке цифровой маркировки лекарств поддержаны не были.

"Результат выше 8 баллов мы считаем успешным, так как режим ограничений затронул все регионы и почти все отрасли, и максимума в 10 баллов в нынешних условиях не достиг бы ни один проект", - отмечается в отчете.

В исследовании были рассмотрены семь крупнейших ГЧП, среди которых также "Строительство, финансирование и техобслуживание семи поликлиник для оказания первичной медико-санитарной помощи в Новосибирске" (7,5 балла), "Создание и эксплуатация поликлиники городской больницы № 2 в Якутске" (7,3 балла), "Создание санаторно-курортного комплекса, в том числе проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения "Санаторий "Кисловодск" (7,2 балла), "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов и среды обитания "Кучелиново" (7,2 балла), "Проектирование, строительство и техобслуживание детского сада на 300 мест в Новом Уренгое" (6,7 балла), "Создание и эксплуатация объектов культуры "Государственная филармония Якутии и Арктический центр эпоса и искусств" (6,5 балла).

Эксперты исследования считают положение большинства проектов, несмотря на кризис, достаточно устойчивым. "Мы также не исключаем появления до конца года проблем у ряда проектов в случае продления или повторения режима ограничений. Но эти сложности будут скорее общеотраслевыми, нежели связанными с форматом реализации", - уточняется в документе.