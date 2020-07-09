В Пензенской области продлили режим повышенной готовности из-за пандемии до 26 июля

"В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 26 июля. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора в четверг, 9 июля", - отметила Черемушкина.

ПЕНЗА, 9 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, продлен до 26 июля. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.

В соответствии с документом, разрешена работа санаториев, в которых будут проходить реабилитацию медицинские работники, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Кроме того, изменен порядок въезда на территорию Пензенской области граждан, посетивших другие государства, и иностранных граждан. Граждане России обязаны сообщать о возвращении на родину, месте и датах пребывания в других странах на горячую линию Пензенской области. Кроме того, они должны пройти обследование на наличие коронавирусной инфекции в течение трех дней после прибытия в Пензенскую область, а при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Иностранные граждане из стран, где выявлены случаи коронавирусной инфекции, смогут въезжать в Пензенскую область, если у них есть отрицательные результаты на коронавирус, полученные не позднее чем за двое суток до даты отъезда с территории иного государства. Иностранные граждане также обязаны сообщать о своем прибытии в регион на горячую телефонную линию, открытую в регионе.

Пензенская область с 19 июня перешла ко второму этапу снятия ограничений. В регионе возобновлена деятельность летних веранд, сезонных летних кафе и террас при стационарных предприятиях общественного питания, придорожных кафе, рынков и ярмарок непродовольственных товаров. Режим самоизоляции при этом сохранился для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Масочный режим и социальное дистанцирование также сохранились.

По данным на 9 июля, в Пензенской области зарегистрировано 5 628 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 126 человек выписаны после выздоровления, 56 пациентов умерли.