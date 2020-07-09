Спасатели передали врачам альпиниста из Москвы, пострадавшего в горах КБР

НАЛЬЧИК, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали альпиниста из Москвы, пострадавшего в горах Кабардино-Балкарии (КБР) на высоте 3,7 тыс. метров и передали врачам, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По состоянию на 22:32 мск 9 июля поисково-спасательные работы в ущелье Адыр-Суу завершены. Альпинисту 1974 года рождения из Москвы была оказана помощь по спуску до поляны Азау, где он был передан карете скорой помощи для транспортировки в ЦРБ города Тырныауз", - говорится в сообщении.

В поисково-спасательных работах участвовали девять сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Информация о ЧП поступила спасателям в 12:15 мск в четверг, сообщалось, что на высоте 3,7 тыс. метров (пик МНР) альпинист при восхождение получил травму головы.