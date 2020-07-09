Шторм "Кристина" у побережья Мексики превратится в ураган в течение суток

МЕХИКО, 9 июля. /ТАСС/. Тропический шторм Кристина, сформировавшийся над Тихим океаном у побережья Мексики, в ближайшие часы может усилиться до урагана. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Национальной метеорологической службы латиноамериканской страны.

"Ожидается, что в течение дня он превратится в ураган первой категории по шкале Саффира-Симпсона, находясь к югу от полуострова Нижняя Калифорния", - указывается в тексте.

В настоящее время он находится примерно в 500 км от берегов Мексики и движется на север со скоростью 5,2 метра в секунду. Скорость ветра в его пределах достигает 27,7 метра в секунду с порывами до 33,3 метра в секунду.

Мексиканские эксперты полагают, что циклон не выйдет на сушу, однако он вызовет сильные осадки в штатах Колима, Халиско и Наярит, при этом высота волн на побережье может достичь 3 метров. Власти призвали население упомянутых регионов следить за оповещениями сил гражданской обороны и соблюдать необходимые меры предосторожности.