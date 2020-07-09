Умерла руководитель калининградской Ассоциации предприятий туриндустрии

КАЛИНИНГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Депутат калининградской областной думы, руководитель региональной Ассоциации предприятий индустрии туризма Тамара Торопова умерла в Калининграде. Губернатор области Антон Алиханов выразил соболезнования ее родным и близким и отметил вклад, который она внесла в развитие туристической отрасли, являющейся одним из приоритетов развития региона.

"Сегодня ушла из жизни депутат Калининградской областной Думы Тамара Петровна Торопова. Она стала вторым региональным парламентарием, которого мы потеряли в этом году. Тамара Петровна более 10 лет возглавляла региональную Ассоциацию предприятий индустрии туризма. <...> От лица правительства области и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким Тамары Петровны", - написал Алиханов на своей странице в Instagram.