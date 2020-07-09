Умерла руководитель калининградской Ассоциации предприятий туриндустрии

КАЛИНИНГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Депутат калининградской областной думы, руководитель региональной Ассоциации предприятий индустрии туризма Тамара Торопова умерла в Калининграде. Губернатор области Антон Алиханов выразил соболезнования ее родным и близким и отметил вклад, который она внесла в развитие туристической отрасли, являющейся одним из приоритетов развития региона.
"Сегодня ушла из жизни депутат Калининградской областной Думы Тамара Петровна Торопова. Она стала вторым региональным парламентарием, которого мы потеряли в этом году. Тамара Петровна более 10 лет возглавляла региональную Ассоциацию предприятий индустрии туризма. <...> От лица правительства области и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким Тамары Петровны", - написал Алиханов на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня ушла из жизни депутат Калининградской областной Думы Тамара Петровна Торопова. Она стала вторым региональным Парламентарием, которого мы потеряли в этом году. Тамара Петровна более 10 лет возглавляла региональную Ассоциацию предприятий индустрии туризма. За этот период ее численность возросла вдвое и она объединила порядка 40 организаций, работающих на рынке туристических услуг. Ассоциация калининградских туроператоров стала инициатором целого ряда поправок не только в областной законопроект «О туристической деятельности», но и в аналогичный федеральный. Тамара Петровна была последовательным сторонником максимально легитимной деятельности субъектов туристического бизнеса и упрощения визовых процедур. От лица Правительства области и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким Тамары Петровны.
Губернатор отметил, что Ассоциация, которую возглавляла Торопова, объединила порядка 40 организаций, работающих на рынке туристических услуг, и стала инициатором целого ряда поправок "не только в областной законопроект "О туристической деятельности", но и в аналогичный федеральный". "Тамара Петровна была последовательным сторонником максимально легитимной деятельности субъектов туристического бизнеса и упрощения визовых процедур", - отметил Алиханов.
Тамара Торопова работала в туристической отрасли с 1991 года, руководя одной из ведущих турфирм региона в области въездного и внутреннего туризма. В 2016 году избрана председателем Общественного совета при Министерстве туризма Калининградской области. В сентябре 2016 года избрана депутатом Калининградской областной думы шестого созыва. Являлась членом регионального Совета Российского союза туриндустрии (РСТ) и общественного совета регионального отделения Роспотребнадзора.