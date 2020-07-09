Салоны красоты и тренировочные базы возобновят работу в Петербурге с 13 июля

"С 13 июля возобновляется в полном объеме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг. В помещениях физкультурно-спортивных организаций вновь можно будет проводить тренировки. Доступ в помещения разрешен только тренерскому составу, спортсменам, проходящим подготовку, а также обслуживающему персоналу. Также снимаются ограничения в предоставлении социального обслуживания: с 13 июля жители Санкт-Петербурга могут обращаться в Центр организации социального обслуживания для признания нуждающимися в социальном обслуживании не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме", - сказано в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Работа салонов красоты и тренировки в помещениях физкультурно-спортивных организаций смогут возобновиться в Санкт-Петербурге с 13 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы города.

Вместе с тем пока временно не будут предоставляться социальные услуги, которые предусматривают проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий в очной форме. Отмечается, что доступ граждан во вновь открывающиеся учреждения и организации разрешается при условии соблюдения требований безопасности. В их числе - использование средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции не менее 1,5 м, дезинфекция контактных поверхностей, антисептическая обработка рук на входе в помещение.

"На пляжах необходимо проводить ежедневную дезинфекцию контактных поверхностей элементов благоустройства, а также обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра", - также указано в сообщении Смольного. При этом остальные ограничения продлеваются по 26 июля.

Постепенное снятие ограничений

Поэтапное смягчение ограничений, введенных в Санкт-Петербурге в связи с пандемией коронавирусной инфекции, началось с первого июня. В городе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Противопожарный режим в городе продлен до 26 июля. Продолжают действовать строгие санитарные требования, предусмотрено обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и в общественном транспорте.

С 5 июня в городе открылись для посещения храмы, с 28 июня разрешено посещать парки и скверы, а также детские и спортивные площадки. С 29 июня заработали летние террасы ресторанов и кафе, с 6 июля начали открываться музеи и выставочные залы, а также бассейны и фитнес-залы. К началу июля открылись парковые пространства четырех музеев-заповедников - Петергофа, Павловска, Царского Села и Гатчины. С 6 июля отменен временный запрет на прием посетителей в музеях, выставочных залах, бассейнах и фитнес-центрах (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров).

По последним данным, в Петербурге выявили 26 681 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 20 734 человека, умерли 1 520.