В Псковской области возобновили диспансеризацию и вернули детсады в штатный режим работы

ТАСС, 9 июля. Власти Псковской области сняли ряд ограничений, введенных из-за коронавируcной пандемии, вернув в штатный режим работы детские сады, а также возобновив диспансеризацию и медосмотры в поликлиниках. Об этом на своей странице в Instagram в четверг сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

"Сегодня подписал целый ряд принципиально важных изменений в "противовирусный указ". <…> Детские сады с понедельника переходят в штатный летний режим работы. <…> Снят запрет на использование уличного оборудования: скамеек, спортивных снарядов, воркаут-площадок. <…> В поликлиниках возобновляются медосмотры и диспансеризация (для лиц не старше 64 лет)", - говорится в сообщении.

В регионе также отменили запрет на массовые мероприятия, которые организуют госорганы, если они согласованы с Роспотребнадзором. Кроме того, приезжающим из других регионов больше не нужно уведомлять о своем прибытии местные власти. В Псковской области снимается ограничение на численность групп во время занятий спортом как в помещении, так и на улице, но загрузка фитнес-залов по-прежнему не должна превышать 50%.

"Эпидемиологическая ситуация в Псковской области по-прежнему стабильно улучшается. И хотя у нас пока нет возможности полностью снять ограничения, мы продолжаем двигаться к этой цели с максимально возможной скоростью", - написал Ведерников, добавив, что положительная тенденция с эпидситуацией продолжится, если жители региона будут соблюдать все меры безопасности.

По данным оперштаба в регионе по борьбе с коронавирусной инфекцией, за время пандемии в области выявили 3,2 тыс. случаев заражения, прирост за сутки составил 26 человек. При этом количество выздоровевших за день превышает количество новых случаев инфицирования почти в два раза: за сутки в области поправились 51 человек.