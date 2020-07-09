В Псковской области возобновили диспансеризацию и вернули детсады в штатный режим работы

ТАСС, 9 июля. Власти Псковской области сняли ряд ограничений, введенных из-за коронавируcной пандемии, вернув в штатный режим работы детские сады, а также возобновив диспансеризацию и медосмотры в поликлиниках. Об этом на своей странице в Instagram в четверг сообщил губернатор области Михаил Ведерников.
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Эпидемиологическая ситуация в #Псковскаяобласть по-прежнему стабильно улучшается . И хотя у нас пока нет возможности полностью снять ограничения, мы продолжаем двигаться к этой цели с максимально возможной скоростью. Будет ещё быстрее, если каждый будет вносить свой вклад в общую работу – использовать средства индивидуальной защиты, по максимуму соблюдать социальную дистанцию, внимательно следить за своим здоровьем и своих близких . Сегодня подписал целый ряд принципиально важных изменений в «противовирусный указ»: ✅ Снят запрет на массовые мероприятия, проводимыми органами власти и органами местного самоуправления по согласованию с #Роспотребнадзор; ✅ Детские сады с понедельника переходят в штатный летний режим работы; ✅ Снят запрет на использование уличного оборудования: скамеек, спортивных снарядов, воркаут-площадок. ✅ Могут работать организации, осуществляющие спортивную подготовку ⚽. Запрет сохраняется только на групповые тренировки в помещениях по контактным видам спорта, командные разрешены; ✅ Снято ограничение на численность одновременно занимающихся спортом (как в помещениях, так и на улице). Загрузка фитнес-клубов при этом по-прежнему не должна превышать 50%; ❗Жителям других регионов более нет необходимости уведомлять о своём прибытии в #Псковскаяобласть; ❗Рестораны пока работают в том же режиме. На следующей неделе будем рассматривать возможность работы в помещениях; ❗В поликлиниках возобновляются медосмотры и диспансеризация (для лиц не старше 64 лет). ⛔ Пока остаются под запретом досуговые заведения: кинотеатры, театры, филармония, ночные клубы и пр. ; ⛔ Закрыты частные бани, сауны, солярии, бассейны; ⛔Запрещена работа аттракционов, использование детских площадок . Остальные подробности на pravo.pskov.ru Берегите себя! #Псковскаяобласть #ВместеСправимся #БудьтеЗдоровы #Безопасность #НАШИ #MV_007
"Сегодня подписал целый ряд принципиально важных изменений в "противовирусный указ". <…> Детские сады с понедельника переходят в штатный летний режим работы. <…> Снят запрет на использование уличного оборудования: скамеек, спортивных снарядов, воркаут-площадок. <…> В поликлиниках возобновляются медосмотры и диспансеризация (для лиц не старше 64 лет)", - говорится в сообщении.
В регионе также отменили запрет на массовые мероприятия, которые организуют госорганы, если они согласованы с Роспотребнадзором. Кроме того, приезжающим из других регионов больше не нужно уведомлять о своем прибытии местные власти. В Псковской области снимается ограничение на численность групп во время занятий спортом как в помещении, так и на улице, но загрузка фитнес-залов по-прежнему не должна превышать 50%.
"Эпидемиологическая ситуация в Псковской области по-прежнему стабильно улучшается. И хотя у нас пока нет возможности полностью снять ограничения, мы продолжаем двигаться к этой цели с максимально возможной скоростью", - написал Ведерников, добавив, что положительная тенденция с эпидситуацией продолжится, если жители региона будут соблюдать все меры безопасности.
По данным оперштаба в регионе по борьбе с коронавирусной инфекцией, за время пандемии в области выявили 3,2 тыс. случаев заражения, прирост за сутки составил 26 человек. При этом количество выздоровевших за день превышает количество новых случаев инфицирования почти в два раза: за сутки в области поправились 51 человек.