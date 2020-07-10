ЕГЭ по профильной математике 10 июля сдадут свыше 392 тыс. выпускников

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике 10 июля будут сдавать более 392 тыс. выпускников, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Экзамен по математике профильного уровня продолжает 10 июля основной период ЕГЭ 2020 года. На участие в экзамене зарегистрировано более 392 тыс. человек, в том числе более 351 тыс. выпускников текущего года. ЕГЭ по базовой математике в 2020 году не проводится", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 18 российских регионах задания ЕГЭ планируется передать в пункты сдачи по защищенным интернет-каналам.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. На их выполнение отводится 3 часа 55 минут. Свои результаты участники узнают не позднее 24 июля, сообщили в пресс-службе.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тыс. человек. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы.