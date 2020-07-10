В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Курская областная дума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об изменении механизма расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно действующему законодательству, величина регионального прожиточного минимума пенсионера рассчитывается в соответствии с правилами правительства РФ - за основу берутся суммы за I и II кварталы текущего года в субъекте РФ и в целом по России. При этом установление ежеквартальных величин прожиточного минимума пенсионера зависит от потребительской корзины, которая включает в себя минимальный набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг, поясняют авторы инициативы. Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается в случае, если общая сумма материального обеспечения оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера по РФ (в 2020 году - 9 311 рублей).

"Величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте РФ в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законом "О государственной социальной помощи", устанавливается на соответствующий финансовый год законом субъекта РФ в размере среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, сложившейся в субъекте РФ за предыдущий год", - говорится в тексте законопроекта.

Как указывается в пояснительной записке, документ разработан в связи с "многочисленными обращениями неработающих граждан, получающих пенсию" и в целях их вывода из категории "бедного населения". "Считаем, что установление данного положения в законе позволит повысить качество и уровень жизни нуждающихся в социальной защите граждан", - отмечается в сопроводительных материалах.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация инициативы не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета в 2020 году. При этом в 2021 году, по предварительным расчетам, в среднем на каждый регион потребуется дополнительное федеральное финансирование в размере около 2 млрд рублей. Несмотря на необходимость бюджетных ассигнований, документ не содержит обязательного в таких случаях заключения правительства, а также конкретного источника средств, что является основанием для возврата законопроекта авторам.