Эксперт: рост смертности в Петербурге соответствует уровню крупных городов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Рост показателей смертности в Санкт-Петербурге соответствует уровню мегаполисов и не превышает летальность в других регионах. Такую оценку высказал главный специалист, анестезиолог-реаниматолог Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова (Москва), заслуженный врач РФ, профессор Михаил Замятин, принимавший участие в работе комиссии Минздрава РФ по анализу петербургского опыта борьбы с коронавирусом.

По данным, опубликованным на сайте комитета по делам записи актов гражданского состояния, в Санкт-Петербурге в июне этого года умерло на 55% больше людей, чем в июне прошлого года. По приведенным на графике данным, в городе за этот месяц зарегистрирована смерть 7 106 человек, тогда как в июне 2019 года органы ЗАГС подтвердили 4 575 случаев.

"В Петербурге рост смертности соответствует среднему уровню крупных городов. Более высокой летальности, чем в других регионах, тоже нет", - привели в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга комментарий Замятина о показателях смертности в городе. Он отметил, что смертность возросла в целом по стране и миру - это закономерный результат пандемии.

При этом эксперт обратил внимание, что в Петербурге проживает много пациентов старшей возрастной группы и с хроническими заболеваниям. "Большинству из заболевших людей старшего возраста удалось помочь", - сказал он.

Как пояснили в городском комитете по здравоохранению, причиной роста показателей смертности стал пик пандемии, который в Петербурге пришелся на последнюю неделю мая и первую декаду июня.

Статистика за полгода

Согласно общей статистике комитета по делам ЗАГС, в целом за первое полугодие рост смертности в Петербурге по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 12,9%. В абсолютных цифрах за первую половину 2020 года в Петербурге умерло на 3 915 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. "У 90% из них был COVID-19, подтвержденный лабораторно или установленный на основании клинической картины. Вместе с тем, у 2 419 человек COVID-19 был выявлен, но скончались они от последствий тяжелых хронических заболеваний", - уточнили в пресс-службе Смольного, добавив, что первопричиной смерти новая коронавирусная инфекция стала у 1 281 человека (у них была двусторонняя пневмония с лабораторно подтвержденным тестом на коронавирус).

По официальным данным, в регионах, сопоставимых с Петербургом по численности населения, показатель смертности в первом полугодии также вырос. В Москве рост составил около 17%, в Московской области - около 14%, в Ленинградской области - около 13%.

"Есть основания полагать, что в июле показатели смертности снизятся. Уже сейчас число госпитализаций в перепрофилированных стационарах уменьшилось более чем на 70% по сравнению с периодом пиковой нагрузки", - отметили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.