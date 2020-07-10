Генпрокурор Калифорнии оспорит в суде решение по визам для иностранных студентов

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Власти штата Калифорния намерены через суд оспорить решение Службы иммиграционного и таможенного контроля США, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут из-за пандемии коронавируса проходить в онлайн-режиме. Сообщение об этом размещено в четверг на сайте генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бесерра.

Как подчеркивается в сообщении, "штат Калифорния подает судебный иск в связи с незаконной политикой администрации [президента США Дональда] Трампа, которая может привести к дальнейшему распространению [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 и вынудить покинуть страну сотни тысяч иностранных студентов, обучающихся в США".

Как следует из пресс-релиза, опубликованного в понедельник на сайте Службы иммиграционного и таможенного контроля, студенты, обладающие неиммиграционными визами F-1 и М-1 и посещающие учебные заведения, полностью работающие в удаленном режиме во время пандемии коронавируса, не могут взять полный онлайн-курс и оставаться в США. Госдепартамент не будет выдавать визы студентам, принятым в учебные заведения или на обучающие программы, которые полностью доступны онлайн в течение всего осеннего семестра.

Ведущие учебные заведения США - Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) - уже обратились в окружной суд Бостона (штат Массачусетс) с просьбой временно заблокировать это решение Службы иммиграционного и таможенного контроля, а Принстонский университет направит свое экспертное заключение к иску.

По данным американского Института международного образования, в прошлом году в университетах и колледжах Калифорнии обучались 162 тыс. студентов из-за рубежа, а всего в США обучались более миллиона иностранных студентов. Больше всего студентов прибывают на учебу в университеты и колледжи США из Китая (369 548), Индии (202 014), Республики Корея (52 250), Саудовской Аравии (37 080), Канады (26 122), Вьетнама (24 392). Из России на учебу в США в прошлом учебном году приехали 5 292 студента, по сравнению с 2017-2018 учебным годом число россиян в высших учебных заведениях США уменьшилось на 4,1%.