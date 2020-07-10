Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы сообщил, что заразился коронавирусом

ГАВАНА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо сообщил в четверг, что результат его теста на наличие нового коронавируса оказался положительным.

"Сообщаю, что сделанный мне тест на коронавирус дал положительный результат, - написал он на своей странице в Twitter. - Я в данный момент изолирован и получаю медицинскую помощь".

Конституционная ассамблея учреждена президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в мае 2017 года для разработки новой конституции. Ее состав был сформирован 30 июля того же года при бойкоте оппозиции. Орган принял на себя функции законодательной власти, фактически заменив Национальную ассамблею (однопалатный парламент), контролируемую противниками Мадуро.

К настоящему времени на территории Венесуэлы зарегистрировано 8 010 случаев заражения коронавирусом, умерли 75 человек, 2 544 пациента выздоровели.