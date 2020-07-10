Власти США обвинили профессора американского университета в растрате средств в пользу КНР

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Американские власти предъявили профессору Университета штата Огайо обвинения в нецелесообразной растрате государственных грантов при работе на Китай. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте Министерства юстиции США.

По данным ведомства, 57-летний Сун Го Чжэн некоторое время назад получил от Национальных институтов здравоохранения США грант на сумму около $4,1 млн. По версии стороны обвинения, профессор использовал эти средства на разработки в сфере ревматологии и иммунологии в Китае. При этом, как утверждается в заявлении Минюста, он предъявлял ложные сведения об отсутствии связей с КНР во время работы в нескольких американских исследовательских центрах, в том числе в Университете штата Огайо.

Сун Го Чжэн был задержан 22 мая текущего года во время пересадки в Анкоридже (штат Аляска) по пути в Китай. Информация об этом до нынешнего момента не разглашалась, обвинения ему были предъявлены на следующий день после задержания. По первому пункту обвинения ему грозит до 10 лет тюремного заключения, по второму - до пяти лет.