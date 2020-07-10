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Пандемия коронавируса нового типа

В Мексике зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

Общее число заразившихся достигло 282 283

МЕХИКО, 10 июля. /ТАСС/. Мексиканские медики за минувшие сутки зарегистрировали 7 280 случаев заражения новым коронавирусом в стране, что на 285 больше, чем днем ранее. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе министерства здравоохранения республики. Речь идет о рекордном показателе с момента начала эпидемии в стране в конце февраля.

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Общее число заразившихся достигло 282 283, за последние две недели симптомы заболевания проявились у 29 129 человек. За последние 24 часа было зарегистрировано 730 смертей, на 52 меньше, чем в среду. Число летальных исходов среди инфицированных возросло до 33 526. К настоящему времени уровень эпидемической угрозы снижен с максимального до высокого в 17 из 32 регионов страны.

В начале июня заместитель главы Минздрава Мексики Уго Лопес-Гателль заявлял, что число умерших из-за коронавируса при худшем развитии событий может достичь 35 тыс.

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