NBC: демократы в Конгрессе США требуют отменить решение по визам для иностранных студентов

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Демократы в Конгрессе США требуют заблокировать решение американских властей, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут из-за пандемии коронавируса проходить в режиме онлайн. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на поступившее в ее распоряжение письмо на имя главы федеральной Службы иммиграционного и таможенного контроля (СИТК) Мэттью Олбенса и исполняющего обязанности главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Чеда Вулфа.

Авторами письма выступили сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и конгрессмен от этого штата Аянна Прессли. "Это решение фактически ставит в положение жертв иностранных студентов колледжей, университетов и других учебных заведений, которые решили перенести занятия в режим онлайн с целью защитить общество от [угрозы распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом] COVID-19", - говорится в документе. По мнению законодателей, планы администрации создают неопределенность для сотен студентов и учебных заведений в преддверии начала учебного года.

"Решение, предложенное Службой иммиграционного и таможенного контроля, демонстрирует безразличие к тому ущербу, которым оно грозит иностранным студентам, а также противоречит санитарным рекомендациям, авторы которых входят в администрацию", - указывается в документе. "Мы требуем, чтобы предложенное решение было немедленно отозвано", - подчеркнули авторы письма. Подписи под документом поставили 99 законодателей, в числе которых более 30 сенаторов - членов Демократической партии США.

О решении

Как следует из пресс-релиза, опубликованного в понедельник на сайте СИТК, студенты, обладающие неиммиграционными визами F-1 и М-1 и посещающие учебные заведения, полностью работающие в удаленном режиме во время пандемии коронавируса, не могут взять полный онлайн-курс и оставаться в США. Госдепартамент не будет выдавать визы студентам, принятым в учебные заведения или на обучающие программы, которые полностью доступны онлайн в течение всего осеннего семестра.

Ведущие учебные заведения США - Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) - уже обратились в окружной суд Бостона (штат Массачусетс) с просьбой временно заблокировать это решение Службы иммиграционного и таможенного контроля, а Принстонский университет направит свое экспертное заключение к иску.

По данным американского Института международного образования, в прошлом году в университетах и колледжах Калифорнии обучались 162 тыс. студентов из-за рубежа, а всего в США обучались более миллиона иностранных студентов. Больше всего студентов прибывают на учебу в университеты и колледжи США из Китая (369 548), Индии (202 014), Республики Корея (52 250), Саудовской Аравии (37 080), Канады (26 122), Вьетнама (24 392). Из России на учебу в США в прошлом учебном году приехали 5 292 студента, по сравнению с 2017-2018 учебным годом число россиян в высших учебных заведениях США уменьшилось на 4,1%.