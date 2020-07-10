Россияне вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота"

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в четверг из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота". Об этом свидетельствует информация на сайте международного аэропорта Лос-Анджелеса.

Как отмечается на онлайн-табло воздушной гавани, рейс SU107 отправлен. Ожидаемое время прибытия в аэропорт Шереметьево - 13:49 мск.

Это уже 13-й по счету вывозной рейс для российских граждан из США и второй - из Лос-Анджелеса. Как сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, вылетевшим самолетом в Россию направляются 374 человека. "Совсем скоро 374 пассажира, в том числе 11 младенцев, смогут ступить на родную землю. Желаем им счастливого пути и мягкой посадки", - сказал дипломат, слова которого приводятся в Facebook российской дипмиссии. Посол также отметил, что на борту самолета находятся "два школьника, находившиеся в США в рамках программ образовательного обмена".

"Дипломаты посольства сделали все возможное, чтобы в полетный список смогли попасть наши сограждане, нуждавшиеся в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера (40 человек). Среди них - лица, прибывшие в США по медицинским показаниям для лечения или реабилитации, те, кто не смог самостоятельно возвратиться домой, а также граждане из наиболее уязвимых слоев населения, таких как пенсионеры, многодетные", - заявил Антонов.

5 июля посол РФ сообщил, что "с начала организованной эвакуации россиян из США" удалось вывезти около 4 тыс. человек.