Борт МЧС доставил в Казахстан 12 тонн медикаментов и средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Борт МЧС России доставил в столицу Казахстана Нур-Султан свыше 12 тонн гуманитарной помощи в виде медикаментов, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий для борьбы с коронавирусом. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"10 июля самолет ИЛ-76 МЧС России доставил в город Нур-Султан Республики Казахстан более 12 тонн гуманитарных грузов. В качестве гуманитарной помощи населению направлены медикаменты, средства индивидуальной защиты и медицинские изделия", - сказали в пресс-службе.

Всего во исполнение распоряжения правительства РФ в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией двумя рейсами авиации МЧС России в Нур-Султан доставлено порядка 25,3 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, ранее авиация ведомства доставила в Казахстан группировку медицинских специалистов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 июля на брифинге сообщила, что Россия на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Казахстане направит в республику дополнительно 50 тыс. систем тестирования на коронавирус. Также, по ее словам, оказание помощи Казахстану осуществляется по линии российских некоммерческих организаций. Дипломат сообщила, что первая партия медицинской помощи от российских НКО будет доставлена в центральноазиатскую республику 15 июля. Она добавила, что всего с начала пандемии Россия уже предала Казахстану 18 тыс. тест-систем.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных ограничений с возможностью их продления или ужесточения.