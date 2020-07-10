{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Клинические испытания вакцины от коронавируса в России вышли на завершающую стадию

Как сообщили в Минобороны, первая группа добровольцев будет выписана из медучреждения после сдачи контрольных анализов
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса: первая группа добровольцев будет выписана из госпиталя 15 июля, вторая группа получит второй компонент вакцины 13 июля. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса", - сказали в военном ведомстве.

По информации Минобороны, "15 июля закончится нахождение в стационаре первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность и переносимость вакцины". "В понедельник, 13 июля второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, будет введен компонент № 2 вакцины от коронавируса. Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности", - подчеркнули в министерстве.

В Минобороны рассказали, что первая группа добровольцев будет выписана из военного медицинского учреждения после сдачи контрольных анализов.

В МО РФ также добавили, что все добровольцы чувствует себя хорошо, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Синоптики прогнозируют формирование смерчей на юге европейской части России
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, условием для этого является аномально жаркая погода до 43 градусов
Читать полностью