Клинические испытания вакцины от коронавируса в России вышли на завершающую стадию

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса: первая группа добровольцев будет выписана из госпиталя 15 июля, вторая группа получит второй компонент вакцины 13 июля. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса", - сказали в военном ведомстве.

По информации Минобороны, "15 июля закончится нахождение в стационаре первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность и переносимость вакцины". "В понедельник, 13 июля второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, будет введен компонент № 2 вакцины от коронавируса. Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности", - подчеркнули в министерстве.

В Минобороны рассказали, что первая группа добровольцев будет выписана из военного медицинского учреждения после сдачи контрольных анализов.

В МО РФ также добавили, что все добровольцы чувствует себя хорошо, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается.