Синоптики прогнозируют формирование смерчей на юге европейской части России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Аномально жаркая погода до 43 градусов прогнозируется на юге европейской части России в ближайшие пять дней. Это создает условия для формирования смерчей в этот период, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Сейчас опять возвращается жаркая погода до 42-43 градусов, особенно это касается Астраханской, Волгоградской областей, ряда районов Краснодарского края. Прогрев, конечно же, сказывается и на водной поверхности. Создаются условиях для формирования смерчей", - сказал он.

По словам Вильфанда, смерчи, как правило, не выходят на сушу, так как это явление маломасштабное. "Чтобы выйти на поверхность, он должен сформировать на мелководье. Это редко бывает, но пару дней назад там [в южных регионах] уже такое было, пара смерчей вышло на поверхность суши. Это очень необычно", - отметил он.

Аномально жаркая погода задержится на юге европейской части России минимум на пять дней, добавил Вильфанд.