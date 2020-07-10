Жителям Иркутской области старше 65 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию до 26 июля

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 9,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продлили до 26 июля. Его рекомендовано соблюдать лицам старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Режим самоизоляции продлен до 26 июля", - сказал собеседник агентства.

Остальные жители региона в общественных местах должны носить маски.

В области подтверждено свыше 9,6 тыс. случаев заражения, более 5,5 тыс. заболевших выздоровели. Ежедневно регистрируется более 200 новых случаев. Высокие темпы прироста в регионе власти связывают с несоблюдением мер безопасности жителями.

С 14 мая в регионе начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Была разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м. Отменена двухнедельная самоизоляция для тех, кто прибывает в регион из других субъектов. В начале июля власти разрешили открыться туристическим базам и летним кафе.