В Забайкалье возобновили работу фитнес-центры, музеи и библиотеки

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Фитнес-центры, музеи и библиотеки, закрытые в марте в Забайкалье из-за пандемии, в пятницу возобновили работу, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального Минэкономразвития Дарья Юринская.

"Согласно постановлению правительства Забайкальского края, с 10 июля возобновили работу фитнес-центры и физкультурно-оздоровительные комплексы, музеи, библиотеки, организации профессионального обучения. Еще будут открыты дополнительные дежурные группы в детских садах", - сказала Юринская.

Перед открытием в помещениях нужно было провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями. Учреждения должны строго следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора.

Ранее в Забайкалье возобновили работу летние веранды и кафе, базы отдыха. Кроме того, в крае отменили цифровые пропуска для выхода из дома.

Всего в Забайкалье зарегистрировано свыше 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, выписаны 2,5 тыс. человек, 44 пациента умерли. Президент РФ Владимир Путин в мае поручил направить в Забайкалье московских врачей для борьбы с коронавирусом и развернуть мобильный военный госпиталь.