Минздрав Казахстана опроверг утверждения о более опасной, чем коронавирус, пневмонии

НУР-СУЛТАН, 10 июля. /ТАСС/. Информация некоторых китайских СМИ о том, что в Казахстане зарегистрированы случаи неизвестной пневмонии, более опасной, чем коронавирус, не соответствует действительности. Об этом заявила в пятницу пресс-служба казахстанского министерства здравоохранения.

"В некоторых СМИ Китая распространяется информация о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус. Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Всемирная организация здравоохранения ввела в Международную классификацию болезней (МКБ-10) коды для учета пневмоний, когда коронавирусная инфекция диагностирована клинически или эпидемиологически, например, при симптоме "матового стекла" пораженных легких, но лабораторно не подтверждена.

По данным Минздрава, Казахстан, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространенности коронавирусной инфекции.

"9 июля на брифинге министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой говорил о количестве пневмоний в стране в целом - бактериального, грибкового, вирусного происхождения - в том числе, согласно классификации МКБ-10, "вирусных пневмониях неуточненной этиологии", - пояснили в министерстве.

В четверг посольство Китая в Нур-Султане предупредило находящихся в Казахстане китайских граждан о "неизвестной инфекции", уровень смертности от которой намного выше, чем при заражении коронавирусом нового типа. Дипмиссия ссылалась на данные казахстанской стороны, согласно которым в трех регионах республики (в Атырауской и Актюбинской области, а также в городе Шымкенте) с середины июня наблюдается заметный рост числа больных пневмонией, которая не вызвана новым коронавирусом.

Рост числа случаев заболевания пневмонией в Казахстане

Власти Казахстана ранее сообщали о резком росте числа случаев заболевания пневмонией наряду с распространением коронавируса. По словам министра здравоохранения Алексея Цоя, за первое полугодие число пациентов с пневмонией составило около 98,5 тыс., что на 55,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом у значительной части из них отрицательный анализ на коронавирус, а общее число заразившихся коронавирусом в стране, по официальной статистике, составляет чуть более 53 тыс.

Это может быть связано с ложноотрицательными результатами теста на коронавирус у пациентов с пневмонией. Однако, по словам главного санитарного врача Казахстана Айжан Асмагамбетовой, сейчас ведутся исследования, чтобы выяснить причину роста числа случаев заболевания пневмонией и то, каким возбудителем они вызваны.