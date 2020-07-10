Власти Кубани ожидают в августе максимальную загрузку на курортах региона

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Средняя загрузка средств размещения туристов одного в Краснодарском крае после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, уже превышает 50%, пик турпотока прогнозируют на июль-август, сообщила ТАСС министр курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева. Эксперты отрасли отметили, что цены на отдых в регионе в текущем сезоне сохраняются на уровне 2019 года.

Туристическая отрасль в Краснодарском крае признана наиболее пострадавшей в период пандемии: с 28 марта курорты, отели и гостиницы не принимали отдыхающих. С 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 21 июня режим карантина был снят, разрешено возобновление приема отдыхающих всеми средствами размещения, 14-дневная изоляция в обсерваторах осталась обязательной только для граждан, прибывающих на Кубань из-за рубежа, а с 27 июня в регионе возобновили работу объекты туристического показа. При этом министр курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева сообщала ТАСС, что для полноценного запуска всех средств размещений необходимо время, поэтому полноценный курортный сезон стартует в регионе к началу июля.

"Заполняемость средств размещения составила 54,86%: на Черноморском побережье - 61,3%, на Азовском побережье - 39,2 %. Пока сложно сказать, сможем ли мы выйти на 100% загрузку, но предпосылки для этого есть: туристический поток в Краснодарский край ежедневно растет. В июле-августе текущего года планируется средний рост заполняемости коллективных средств размещения до 73% и 82% соответственно", - сказала Балаева.

Она отметила, что в настоящее время в Краснодарском крае при соблюдении всех необходимых рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии смогли возобновить прием отдыхающих порядка 4 тыс. средств размещения, из которых около 2,5 тыс. - это санатории, пансионаты и гостиницы, остальные - гостевые дома, объекты со сдачей в аренду комнат. По словам министра, наибольшим спросом среди отдыхающих на данный момент пользуются объекты премиум-класса, имеющие 4-5 звездочную категорию, в целом в регионе "турист может найти отдых на любой вкус - от отелей "без звезд" до крупных гостиничных комплексов мировых сетей, которых на территории края более 30".

Рост популярности кубанских курортов

Участники туристической отрасли региона рассказали ТАСС, после возобновления работы объектов наблюдается активная фаза бронирования вплоть до осенних месяцев, но несмотря на это курорты на Кубани сохраняют ценовую политику на уровне прошлого года. Многие гости приезжают на отдых на курорты Краснодарского края впервые, увеличилась доля людей, которые ранее выбирали для проведения отпусков другие страны, в этой связи эксперты считают, что в этом году турсезон на Кубани может продлиться до октября месяца.

Так, в пресс-службе гостиничного комплекса "Имеретинский" ТАСС рассказали, что загрузка объекта уже превышает 90%. "А через две недели ожидается 100% загрузка. Июль и август у нас сейчас бронируется очень активно и ежедневно количество бронирований только растет, на август номеров практически не осталось", - рассказал представитель комплекса.

Генеральный директор санатория "Знание" в Сочи, эксперт в области туризма Дмитрий Богданов в беседе с ТАСС отметил, что несмотря на ажиотаж отельеры не пытаются заработать на текущей ситуации на рынке. " Сделали все чтобы удержать цены на уровне прошлого года и, конечно, дать возможность большому количеству людей приехать поправить свое здоровье. Я могу точно сказать, что 85% гостей отдохнут в этом году по ценам прошлого года, ну или по цене роста в пределах инфляции, потому что подавляющее число мест было забронировано в апреле, мае, июне", - сказал он, отметив, что среди приезжающих в этом году на отдых гостей существенная доля тех, кто посещает санаторий впервые, они отмечают высокий уровень сервиса.

"За первые недели работы мы увидели изменения в приезжающих к нам отдыхающих. Если несколько лет подряд, более 60% отдыхающих составляли домашний регион, то сегодня мы приветствуем всю Россию. Очень много гостей, которые ранее отдыхали за пределами страны, сегодня изучают родные курорты. Радует, что негативных отзывов почти нет, мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы посетившие нас впервые, приезжали к нам вновь и на следующий год", - подчеркнул и инвестор крупной сети "Курорт Miracleon" Валерий Димоев.

Дмитрий Богданов также рассказал ТАСС, что высокая загрузка объектов в Сочи в пределах 90-95% планируется до конца августа, по прогнозам она может достигать 90% и в сентябре, на конец этого месяца на курортах еще есть свободные брони. По его словам, на фоне того, что туристический сезон в этом году стартовал в регионе на месяц позже, чем обычно, он может продлиться до октября, свидетельством тому является текущая ценовая политика на бронирования. "Понижение цен [на отдых] начинается в конце сентября - начале октября", - резюмировал собеседник агентства.

О туризме на Кубани

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.