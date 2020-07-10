Bloomberg: суд в США оставил под стражей организаторов побега Карлоса Гона

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Суд в США оставил под стражей организаторов побега из Японии бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщило в четверг агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, судья окружного суда США по округу Массачусетс Индира Тальвани отклонила прошение адвокатов Питера Тейлора и его отца Майка Тейлора об их освобождении под залог. Соответствующий запрос был оформлен на прошлой неделе юристами Тейлоров в связи с угрозой их заражения новым коронавирусом в тюрьме в Массачусетсе.

Во вторник прокуратура представила в суде документы, свидетельствующие о том, что Гон в октябре 2019 года перевел более $860 тыс. на счета компании Promote Fox LLC, принадлежащей Питеру Тейлору. По мнению стороны обвинения, представленные сведения о денежных переводах указывают на то, что у Тейлоров могут иметься средства на то, чтобы скрываться от правосудия. В связи с этим прокуратура настаивала на том, что они должны оставаться под стражей.

3 июля прокуратура Токио официально объявила о том, что обратилась к США с просьбой о выдаче бывшего бойца американского спецназа и его сына, которых подозревают в том, что они организовали побег из Японии бывшего руководителя автомобилестроительного альянса. Запрос основан на двустороннем соглашении об экстрадиции преступников и объявленных в розыск. Майкл Тейлор и его сын Питер были арестованы в США по запросу японских властей.

Японское следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре встретились в одной из токийских гостиниц с Карлосом Гоном, который перед этим беспрепятственно бежал из-под домашнего ареста. Они вместе поездом приехали в город Осака на юго-западе главного японского острова Хонсю. В его международном аэропорту экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан, где он сейчас и находится.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.