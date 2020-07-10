На сайте Минздрава будет создан специальный раздел о вакцинации населения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минздрав России до конца 2020 года создаст на своем официальном сайте специальный информационный раздел о вакцинации населения. Об этом говорится в ответном письме ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой ("Справедливая Россия").

В начале июня парламентарий предложила министерству создать единый открытый информационный ресурс о вакцинации населения РФ с "достоверной и объективной" информацией о прививках и всем связанным с ними вопросам.

"В целях обеспечения единого открытого доступа граждан РФ к достоверной и объективной информации о профилактических прививках и всем связанным с ними вопросам Минздрав России планирует создание на своем официальном сайте дополнительного информационного раздела", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В разделе будет размещаться информация о национальном календаре профилактических прививок и прививок по эпидемическим показателям, перечень вакцин, прошедших госрегистрацию в РФ в качестве лекарственных препаратов, и их производителей, а также данные о противопоказаниях к вакцинации.

"Работы по созданию указанного дополнительного раздела планируется завершить в декабре 2020 года", - уточнили в Минздраве.