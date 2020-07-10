Опрос: каждый пятый россиянин верит, что его в будущем могут заменить на работе роботом

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. В России 20% жителей выражают мнение, что их работу вместо них в ближайшие пять лет сможет выполнять робот или компьютер. Так же считают в США и Великобритании, говорится в исследовании холдинга "Ромир" и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR, данные которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Жители России <…> показали один из самых низких результатов по миру (20%). В США точно такая же доля респондентов (20%) считает, что их могут заменить роботы и компьютеры, выполняющие такую же работу. Помимо этих стран, самая низкая доля согласных также зафиксирована в Великобритании (20%) и Германии (11%)".

Согласно данным исследования, 46% респондентов из десяти стран уверены, что их работу в ближайшем будущем не будет выполнять робот или компьютер, противоположного мнения придерживаются в полтора раза меньше опрошенных - 29%. При этом, чаще других мнение о возможной замене на рабочем месте выражали жители Индии (61%).

Как считает президент исследовательского холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин, искусственный интеллект не будет применяться с целью замещения человека на рабочем месте. "От роботизации люди и чуда ждут, и угрозу видят. Последние, как правило, проживают в странах, где роботов практически не используют. А жители тех стран, которые уже шагнули вперед, Германии, США, и в этой компании Россия, хорошо понимают, что никакой искусственный интеллект не сможет заменить человека. Будущее за человекоцентричной системой, робот - лишь средство улучшения качества жизни", - цитируют его слова авторы исследования.

Исследование проводилось весной 2020 года в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде, Южной Корее. В нем приняли участие более 7100 респондентов, представляющих разные социально-демографические группы. Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Consumer Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек. Участники панели сканируют QR-коды с чеков и участвуют в анкетировании и онлайн опросах. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.