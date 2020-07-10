Канье Уэст зарегистрировался избирателем на выборах в США

"Я хочу показать всем, что нужно сделать для того, чтобы зарегистрироваться избирателем", - отметил артист на кадрах видеозаписи, сделанной в окружном секретариате города Коди (штат Вайоминг), где он владеет несколькими ранчо. Уэст отметил, что процесс не представляет каких-либо сложностей, а также зачитал названия нескольких граф, которые необходимо заполнить при регистрации.

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, ранее объявивший о намерении баллотироваться на пост президента США, зарегистрировался в качестве избирателя. Соответствующую видеозапись он опубликовал в четверг у себя в Twitter .

Кроме того, рэп-исполнитель поинтересовался у работника секретариата, могут ли участие в выборах принять граждане США, отбывающие наказание. "Есть множество людей, которые думают, что не имеют права голосовать, потому что они осуждены за совершение преступления, но на самом деле они могут потребовать вернуть себе это право", - подчеркнул Уэст. Сотрудник подтвердил его слова, отметив, что данная процедура может различаться в зависимости от штата.

Уэст 4 июля написал в Twitter, что собирается баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. 8 июля в интервью журналу Forbes исполнитель уточнил, что собирается участвовать в президентских выборах в США в текущем году в качестве независимого кандидата. Уэст отметил, что больше не поддерживает Трампа, хотя был его сторонником последние годы. Певец ранее не раз заявлял, что не исключает возможности включиться в борьбу за пост президента США. Он, в частности, допускал, что может претендовать на высший государственный пост на выборах, которые должны пройти в 2024 году.

Журнал Forbes в апреле признал Уэста миллиардером. Его состояние оценивается примерно в $1,3 млрд. Уэст входит в число самых популярных рэп-исполнителей в США. Певец получил более 20 премий "Грэмми".

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, от республиканцев - действующий президент США Дональд Трамп.