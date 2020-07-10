Власти Сеула опубликовали фотографию предсмертной записки погибшего мэра Пак Вон Суна

СЕУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Мэр Сеула Пак Вон Сун, погибший в четверг, в предсмертном послании извинился перед семьей и гражданами и завещал кремировать его тело. Фотографию записки распространила среди журналистов в пятницу мэрия мегаполиса.

"Прошу прощения у всех. Благодарю всех, кто был со мной в этой жизни. Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль. Кремируйте мое тело и развейте прах над могилой родителей", - говорится в записке, которую Пак Вон Сун оставил на рабочем столе в своей резиденции.

Тело 64-летнего градоначальника обнаружили в четверг на поросшем лесом склоне горы в парке Пугаксан в центре Сеула после семичасовых поисков, в которых участвовали несколько сотен полицейских, собаки и специальные дроны.

Об исчезновении Пак Вон Суна сообщила вечером его дочь. Правоохранительным органам удалось установить, что градоначальник покинул свою резиденцию в центральном Сеуле в 10:44 (04:44 мск) и спустя 15 минут прибыл в парк, где его зафиксировала камера наблюдения. С тех пор его телефон был отключен. Его тело без признаков насильственной смерти удалось найти лишь в полночь. По словам дочери мэра, уходя из дома, Пак Вон Сун оставил записку, которая по своему содержанию напоминала завещание.

Ряд южнокорейских СМИ связали гибель политика с возможными обвинениями в сексуальных домогательствах. Так, по данным газеты "Хангук кёнчжэ", днем ранее бывшая подчиненная мэра подала в полицию заявление на Пак Вон Суна. Девушка сообщила, что домогательства в форме навязчивых физических контактов и отправки непристойных сообщений в мессенджерах со стороны мэра продолжались с 2017 года. После гибели мэра дело в его отношении автоматически прекращено.

Пак Вон Сун, известный правозащитник, являлся членом правящей Демократической партии "Тобуро" и с 2011 года дважды переизбирался на пост мэра Сеула. Многие считали его потенциальным кандидатом на президентских выборах 2022 года. Пак Вон Сун был крайне популярен среди жителей Сеула благодаря своим профессиональным и личным качествам.