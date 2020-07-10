Реабилитация места аварии в Химках займет не менее года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Реабилитация экологии на месте нефтеразлива в Химкинском водохранилище займет не менее года. В настоящее время уровень превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ удалось снизить до 16,6, сообщил в пятницу ТАСС глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

"Самой речке, заливу и их берегам еще предстоит реабилитация после ликвидации последствий аварии. Сами работы по реабилитации могут занять месяц или два. Большего времени требует подготовка проектной документации, это займет около года. В этой части залива давно никаких работ не проводилось, территория оказалась захламлена", - сказал он.

По словам Кириллова, по последним данным, уровень ПДК вредных веществ в самом заливе превышен в 16,6 раза и снижается. Еще 2 июля превышение было в 68 раз. "Для сравнения: первоначально после аварии за боновыми ограждениями уровень ПДК был в районе 23 тыс.", - отметил глава Росводресурсов.

По словам Кириллова, Росводресурсы обратились в правительство Московской области с просьбой организации проверок подобных объектов. "Мы уже обратились к местным властям для проведения инвентаризации всех коллекторов, всех водовыпусков на водных объектах. Необходимо провести проверки качества сооружений и незаконных врезок, сбросов в водные объекты", - отметил он.

По словам главы Росводресурсов, подобная инвентаризация должна быть проведена по всей России, чтобы не допустить аналогичных ситуаций.

Нефтеразлив в Химках

В конце июня река Грачевка (Чернавка), впадающая в Бутаковский залив Химкинского водохранилища, была загрязнена нефтепродуктами, вытекающими из коллектора ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток". Было установлено 400 кв. м боновых заграждений, что позволило локализовать разлив на площади 22,9 тыс. кв. м. Была зафиксирована гибель рыб и птиц в связи с гипоксией вследствие необезвреженных сточных вод с примесью нефтепродуктов. Ликвидировать разлив нефти планируется до 12 июля.

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки в подмосковных Химках. К проведению проверки привлечены межрайонная природоохранная прокуратура и Химкинская городская прокуратура Московской области, а также уполномоченные органы в сфере осуществления экологического контроля. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.