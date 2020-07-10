Кузнецова сообщила о подготовке рейсов для вывоза российских детей из Сирии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о готовящихся рейсах в Дамаск и лагерь Аль-Холь для вывоза оттуда российских детей. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"И сейчас уже с уверенностью могу сказать, что мы готовим несколько рейсов за нашим детьми в Сирию, в Дамаск и лагерь Аль-Холь", - написала Кузнецова, подводя итог виртуальной контртеррористической недели ООН, где она представила опыт РФ по вывозу российских детей из зон вооруженных конфликтов.

Омбудсмен отметила, что, "учитывая возрастающую актуальность этой работы, предложила консолидировать усилия многих государств, заинтересованных в спасении своих детей из угрожающих их жизни условий".

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. По данным омбудсмена, с декабря 2018 года российской стороной было организовано семь спецбортов (четыре - из Ирака, три - из Сирии), 156 российских детей вернулись домой к своим родственникам.

Ранее Кузнецова сообщала, что на настоящий момент более 60 детей готовы к вылету, на них оформлены необходимые документы. В пресс-службе уполномоченного отметили, что, как только будут сняты ограничительные меры, вывоз детей будет продолжен.