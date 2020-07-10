СМИ: испытания показали отсутствие эффективности "Фавипиравира" при лечении коронавируса

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Прошедшие в Японии клинические испытания препарата от гриппа "Фавипиравир" (также известен как "Авиган") продемонстрировали отсутствие его эффективности при лечении нового коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что клинические испытания продемонстрировали отсутствие видимой разницы в результатах лечения коронавируса у тех пациентов, кто принимал "Фавипиравир", и тех, кто его не использовал.

"Фавипиравир" был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings. Изначально планировалось завершить клинические испытания и одобрить широкое использование препарата еще в мае, однако тестирования, в которых принимали участие несколько медицинских учреждений, затянулись.

Из-за побочных эффектов лекарство никогда не продавалось открыто на рынке, однако правительство Японии держит его запас на случай эпидемии гриппа. Помимо этого, "Фавипиравир" эффективно применялся для борьбы с лихорадкой Эбола.