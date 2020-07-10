В Госдуму внесен законопроект об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в пятницу в Госдуму, документ направлен во исполнение поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщил журналистам один из авторов законопроекта, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

"Законопроект позволит ограничить внесудебный порядок отобрания детей из семьи. Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье", - проинформировал он.

Крашенинников уточнил, что "законопроектом предлагается установить, что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда, для этого Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой категорией дел особого производства - об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью". "Предлагается сохранить внесудебный порядок отобрания ребенка только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов", - подчеркнул парламентарий.