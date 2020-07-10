МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Роскачество отмечает тренд на снижение потребления крепкого алкоголя в пользу вина. Об этом говорится в сообщении организации.

"Эксперты отметили в нацдокладе тренд по снижению потребления крепкого алкоголя в пользу вина. Данный тренд уже не первый год поддерживается инициативами Минпромторга России, Минсельхоза и Роскачества", - отмечается в сообщении.

Как отметили эксперты, в первом квартале текущего года продажи вина выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Для сравнения, продажи винных напитков за тот же период снизились на 16,39%.

Во время карантина реализация вина также росла опережающими темпами по сравнению с другими категориями алкоголя (на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России третий год подряд реализует проект "Винный гид России", разработанный в целях развития отечественной винодельческой отрасли и продвижения качественных вин российского производства. Цель проекта - познакомить россиян с качественным отечественным продуктом и составить каталог лучших вин России, произведенных из отечественного винограда.

Чтобы понимать полную картину винного рынка России и наблюдать эффект реализации проекта "Винный гид России", Роскачество с 2020 года запустило ежегодную подготовку аналитического отчета о состоянии рынка вина в нашей стране. Для составления отчета используются данные торговых сетей, ФТС России, Минсельхоза, Росалкогольрегулирования и данные Центра оценки потребительского поведения Роскачества. Результаты отчета формируются в виде национального доклада, который будет представлен общественности, а также органам законодательной и исполнительной власти.