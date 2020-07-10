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Пандемия коронавируса нового типа

Школы Гонконга приостанавливают занятия из-за риска распространения коронавируса

С конца июня власти зафиксировали рост числа инфицированных

ТАСС, 10 июля. Школы и детские сады Гонконга с понедельника приостанавливают занятия и заранее уходят на летние каникулы из-за угрозы роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом в пятницу заявил секретарь (министр) по вопросам образования местной администрации Кевин Ян (Ян Жуньсюн).

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При этом, как сообщает радиостанция RTHK, администрация Гонконга разрешает провести школам запланированные на следующую неделю экзамены или перенести их на более позднее время.

Такие меры власти Гонконга ввели в условиях роста с конца июня числа инфицированных коронавирусом в этом специальном административном районе КНР. 9 июля власти сообщили о 42 новых случаях заражения коронавирусом, из которых только восемь - завозные.

По последним данным, в общей сложности в Гонконге было зафиксировано 1 365 случаев вызванных коронавирусом заболевания, в том числе семь с летальным исходом. Подавляющее большинство заражений носят завозной характер. С конца мая на фоне улучшения эпидемической ситуации в мегаполисе открыли школы, пляжи, бары, ночные клубы, музеи и другие общественные места.

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