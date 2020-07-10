Школы Гонконга приостанавливают занятия из-за риска распространения коронавируса

ТАСС, 10 июля. Школы и детские сады Гонконга с понедельника приостанавливают занятия и заранее уходят на летние каникулы из-за угрозы роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом в пятницу заявил секретарь (министр) по вопросам образования местной администрации Кевин Ян (Ян Жуньсюн).

При этом, как сообщает радиостанция RTHK, администрация Гонконга разрешает провести школам запланированные на следующую неделю экзамены или перенести их на более позднее время.

Такие меры власти Гонконга ввели в условиях роста с конца июня числа инфицированных коронавирусом в этом специальном административном районе КНР. 9 июля власти сообщили о 42 новых случаях заражения коронавирусом, из которых только восемь - завозные.

По последним данным, в общей сложности в Гонконге было зафиксировано 1 365 случаев вызванных коронавирусом заболевания, в том числе семь с летальным исходом. Подавляющее большинство заражений носят завозной характер. С конца мая на фоне улучшения эпидемической ситуации в мегаполисе открыли школы, пляжи, бары, ночные клубы, музеи и другие общественные места.