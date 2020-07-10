МВД сообщило о снижении на 10% числа преступлений, связанных с домашним насилием

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений с начала года уменьшилось на 10,6%. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Наблюдается уменьшение на 10,6% числа преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, по которым расследованы уголовные дела", - сказала она.

Так, по словам Волк, на 15,1% сократилось количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, на 13,1% - с причинением вреда средней тяжести, на 8,7% - с причинением легкого вреда и на 50% - связанных с побоями.

Ранее издание РБК сообщало, что депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием, обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить его принятие. В обращении они отмечали значительный рост числа жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции и ограничения перемещения граждан из-за коронавируса. Голикова дала поручение пяти министерствам, в том числе МВД и Минюсту, совместно рассмотреть направленное в ее адрес депутатское обращение по проблеме домашнего насилия.