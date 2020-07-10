Минобрнауки прокомментировало повышение предельного возраста ректоров вузов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Возраст, превышающий 65 лет, не мешает успешному управлению в сфере образования и науки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки, комментируя повышение предельного возраста ректоров вузов.

В качестве примера в пресс-службе привели ректоров МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГИМО и т. д.

"Внесенные в Трудовой кодекс РФ изменения в условиях дефицита высококвалифицированных управленческих кадров в сфере образования и науки позволят обеспечить устойчивое развитие вузов и научных организаций, а также сохранить образовательные и научные традиции", - отметили в пресс-службе.

В министерстве науки и высшего образования также считают, что ограничение по срокам пребывания в должности ректора одного и того же вуза, которое было введено в России в 2020 году, призвано уберечь от стагнации в деятельности организации.

"Непрерывное и длительное нахождение ректоров университетов и руководителей научных организаций в своей должности, как правило, сдерживает профессиональный рост перспективных управленческих кадров и формирование соответствующего кадрового резерва, ведет к стагнации в деятельности организации. В связи с этим, законом устанавливаются ограничения по сроку пребывания в должности ректора вуза и должности руководителя научной организации, которые направлены на противодействие коррупции, а также на рост мотивации лиц, назначенных на указанные должности", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что с одной стороны, изменения обеспечили обновление руководящего состава и приток молодых руководителей в научно-образовательную сферу, а с другой - сохранили преемственность в управлении университетами и научными организациями.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с 65 до 70 лет предельный возраст лиц, занимающих должность ректора вуза. Закон также ограничивает количество сроков, в течение которых одно и то же лицо вправе быть ректором одного и того же вуза. Один и тот же человек не может занимать эту должность более трех сроков. Новые нормы вступили в силу 1 июля 2020 года.