Человекоподобный робот впервые в России начал работать в пермском МФЦ

ТАСС, 10 июля. Человекоподобный робот начал оказывать помощь посетителям в пермском МФЦ "Мои Документы". Это первый в России случай, когда робот-двойник человека исполняет должностные обязанности специалиста, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Человекоподобный робот, созданный российской компанией "Промобот", начал работу в пермском многофункциональном центре "Мои Документы". Это первый в России случай, когда робот-двойник человека исполняет должностные обязанности специалиста по приему документов и оказанию государственных услуг", - говорится в сообщении.

Робот может принимать посетителей семь дней в неделю по две смены, не болеет и не уходит в отпуск. При этом он представляет собой полностью антропоморфную машину. "Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими мышцами лица, общаться и отвечать на вопросы посетителей МФЦ. Технология позволяет воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Специалисты компании также использовали свою технологию создания искусственной кожи", - уточняется в сообщении.

Внешность робота создана нейросетью: разработка основана на исследовании этнических авто- и гетеростереотипов. Искусственный интеллект проанализировал внешность нескольких тысяч российских женщин и создал обобщенный образ: девушка с русыми волосами и карими глазами. "Робот самостоятельно принимает посетителей центра - заявитель лишь подходит окну, где его и встречает автоматизированный специалист. Робот сканирует документы, формирует заявление. Посетитель подписывает заявление, робот его сканирует и отправляет в информационную систему МФЦ", - объяснили в пресс-службе.

Робот проходит адаптацию - в рамках тестового периода искусственный интеллект будет помогать жителям получать справки об отсутствии судимости и привлечения к административной ответственности за употребление наркотических средств. Впоследствии функционал будет расширен.

Это не первый роботизированный сотрудник пермского МФЦ: в феврале 2019 года филиал "Центральный-2" принял на работу модель Promobot V.4. Робот встречает посетителей на входе, помогает им сориентироваться в услугах, уточняет готовность документов, проверяет статус талона в электронной очереди, заполняет заявления, работает с электронной очередью. Однако, данный робот не является человекоподобным.

О компании

Компания "Промобот" - крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории Северной и Восточной Европы. Роботы "Промобот" трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов, в банках, отделениях сотовой связи, музеях и других организациях. Производство компании расположено в Перми. На базе предприятия ведутся разработка программного обеспечения, сборочные операции, тестирование основных систем, пусконаладочные работы и техническая поддержка.