Опрос: большинство работодателей удовлетворены качеством работы сотрудников на удаленке

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Большинство работодателей (72%) удовлетворены качеством работы сотрудников на "удаленке". При этом 43% привлекает возможность найма работника вне зависимости от места его проживания, такие данные следуют из Аналитического бюллетеня Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире.

Согласно исследованию, более трети российских работодателей (35%) привлекает оптимизация фонда оплаты труда и организации рабочих помещений. Основными опасениями респондентов являются возможные снижение мотивации и вовлеченности работников - опасаются 22%, а также лояльности к компании у сотрудников (22%).

Сотрудники, говоря о трудностях дистанционной работы, отмечают отсутствие организованного рабочего места, отвлекающие факторы (домашние животные, дети, другие члены семьи), недостаток личного общения с коллегами, технические трудности, усталость от постоянной работы за компьютером, смешение границ личной жизни и работы.

Исследование проводилось среди более 1 тыс. представителей малого, среднего и крупного бизнеса.