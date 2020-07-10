Считать птиц или тушить лесные пожары. Такой отпуск может быть не хуже, чем на море

Девять мест, где можно отдохнуть и одновременно принести пользу (науке, природе или жителям российской глубинки)

Планировать отпуск в этом году — трудно. Из-за пандемии коронавируса границы с другими странами закрыты. А пляжи на Черном море уже переполнены. В таком случае волонтерство — отличный вариант отдохнуть, научиться новому, ощутимо сэкономить, а еще и сделать что-то реально полезное. Собрали экспедиции, где ждут добровольцев этим летом и в начале осени. Остров пожарных на Ладоге

На эту тему Добровольцы огненного фронта

В прошлом году пожарные-добровольцы (это волонтеры, которые владеют нужными навыками, но не работают в пожарной охране) потушили 244 лесных пожара. С 2008 года на Ладоге работает лагерь добровольных пожарных, где новичков учат тушить лес. Можно на месте применить знания и сходить в патруль вместе с опытными волонтерами. Если вы не хотите учиться и участвовать в тушении пожаров, помогайте в лагере — готовьте еду, убирайте территорию. А еще есть работа для наблюдателя — человека, который целый день смотрит на горизонт, нет ли дыма. Лагерь располагается на острове, который находится в 40 минутах от Приозерска, если добираться на лодке. Этот остров совсем небольшой, его можно обойти за 10–15 минут. Привычной цивилизации нет — все живут в палатках, даже баня, которая топится пару раз в неделю, устроена в палатке. Wi-Fi — медленный, зато все хорошо с питанием (три раза в день, плюс всегда полно шоколадок и других снеков для перекуса). Сроки: до конца лета, рекомендуют ехать на неделю, в этом году ограничение на количество участников. Есть организационный взнос — 350 рублей в день. Волонтеры, которые хотят участвовать в тушении пожаров, должны иметь одежду и обувь из негорючих материалов. В лагере снаряжение проверяют, некоторые вещи могут выдать на месте, но лучше заранее уточнить наличие у организаторов. Прием заявок идет в группе сообщества во "ВКонтакте". Парк с журавлями в Амурской области

Если вы бердвотчер в душе и умеете находить недорогие билеты на Дальний Восток, то Муравьевский парк, который в часе езды от Благовещенска, ждет вас круглый год. Это место гнездования краснокнижных и редких птиц — черных и даурских журавлей, дальневосточных аистов, японских журавлей и стерхов. Волонтеры нужны, чтобы собирать научные данные (считать птиц, например), вести экскурсии или работать по хозяйству — делать домики для птиц, убирать в вольерах и просто помогать с бытом. В парке есть душ с горячей водой, электричество, продукты хранятся в холодильнике. Размещение в летних домиках или в гостевых комнатах усадьбы (когда холодно). Сроки: волонтеры нужны в течение всего года. Приехать в парк нужно самостоятельно (из Благовещенска ходят автобусы). Подать заявку можно организаторам этой группы в Facebook. Заповедник и парк на Байкале Пару лет назад в соцсетях разошлось объявление о "работе мечты" — в заповедник требовался человек, который протаптывает тропы, в обязанности входило бродить в лесу туда-обратно по одному маршруту. Мы не проверяли, насколько реален был тот шанс, но есть кое-что интересное в этом же духе. С 2003 года строится Большая Байкальская тропа — пеший маршрут по живописным местам. Эта тропа не просто протоптанная дорожка, а сложное инженерное сооружение. Она имеет прочное полотно, ступени, мосты, лестницы. Волонтеры не ходят туда-обратно, а работают с лопатами, кирками, молотками и бензопилами.

Описание Байкальский государственный природный биосферный заповедник © Андрей Огородник/ТАСС

Добровольцы нужны в Прибайкальский национальный парк (там есть маршрут протяженностью 50 километров), в Байкальский заповедник, в первый создаваемый региональный парк "Витязь" в Иркутской области.

Проживание в палатках, питание предоставляется. Организаторы выдадут вам фальшфейеры — это такие пиротехнические устройства — и объяснят, что делать, если вы встретите медведя. "Чаще мы видим косуль, бурундуков, птиц, а медведей — редко. Но если это случается — волонтеры в полном восторге. Я, конечно, не разделяю восторг, впрочем, медведи знают, по каким тропам мы ходим, и держатся от нас подальше", — рассказывает Елена Чубакова, президент ассоциации "Большая Байкальская тропа". Еще вам понадобится страховка от укуса клеща. "У нас каждый день волонтеры проводят взаимоосмотры и самоосмотры. Мы объясняем, что надо делать, если вас укусил клещ. Но со второй половины июля клещи перестают быть активны в регионе", — продолжает Елена Чубакова. Сроки: до конца лета 2020 года. Есть программы на три дня и на десять дней. Экспедиции вне Байкала — бесплатные, на Байкале нужен оргвзнос (4 тыс. рублей за десять дней). Добраться до Иркутска нужно самостоятельно. Прием заявок на сайте организатора. Заповедник на острове в Японском море

Посмотреть на морских ежей, редкие растения и гигантского осьминога можно в дальневосточном морском заповеднике на острове Попова в заливе Японского моря. Программа Российского географического общества предполагает, конечно, не только прогулки. Волонтерам нужно помочь сотрудникам запустить новые аквариумы в местном музее (там среди экспонатов — гигантский осьминог, камчатский краб, десятки рыб и кораллов). Подготовить к работе археолого-этнографический комплекс "Наследие" и экспозицию "Культура раковинных куч" на полуострове Ликандера. Ну и просто расчистить территории. Но в свободное время на острове точно есть что делать: можно загорать на галечном пляже, заниматься дайвингом, в общем, хватает туристических удовольствий. Сроки: с 20 по 30 августа 2020 года. Участие бесплатное. Ждут волонтеров от 18 до 35 лет. Организаторы везут участников из Владивостока, предоставляют питание и проживание. Билеты до Владивостока и обратно не оплачиваются. Прием заявок: до 22 июля. Арктические архипелаги (только для ученых)

На эту тему Ученые выявили таяние ледников Земли Франца-Иосифа по фото разных лет

Если вы историк, геодезист, гляциолог, картограф, геолог, океанолог, биолог или другой специалист, который пригодится в таком путешествии, — торопитесь подать заявку. Участники будут искать подводные исторические объекты в районе Северного острова Новой Земли, полуострова Таймыр, Новосибирских и Ляховских островов, островов Де-Лонга, острова Врангеля, Чукотского полуострова, Северной Земли и Земли Франца-Иосифа. Изучат природу и культурное наследие на этих островах и поищут исторические артефакты. Сроки: первое путешествие в августе, второе — с августа по октябрь. До Североморска, откуда стартует экспедиция, нужно будет добраться самостоятельно. Там участники пройдут 15-дневный карантин. Прием заявок: до 12 июля. Заповедник на Камчатке

На эту тему В Долине гейзеров на Камчатке ввели месячник тишины из-за "свадеб" животных и птиц

Тур на Камчатку на пару недель обходится (вместе с билетами из Москвы) больше 100 тыс. рублей — и это самый простой вариант туризма. Волонтерство в Кроноцком заповеднике позволит сэкономить и погрузиться в эту среду, пожалуй, больше, чем в обычной тургруппе. Фронт работ разнообразен — от продажи сувениров и помощи по хозяйству до создания новых троп. Добровольцев ждут минимум на три недели. Сроки: поволонтерить в Долине гейзеров можно до начала октября, в Южно-Камчатском заказнике — до середины сентября. Организаторы отвезут на место (и обратно) от Петропавловска-Камчатского, предоставят проживание в кемпинге. Питания нет, волонтеры сами покупают для себя продукты на три недели. Еще нужно обеспечить себе личное снаряжение, одежду, аптечку, страхование жизни и здоровья. Прием заявок на сайте заповедника. Археологические раскопки в Керчи Крым — важное место для российских археологов. Здесь больше 2 тыс. выявленных объектов архнаследия, и 30 из них — федерального значения. Каждый год специалисты находят что-то, ранее неизвестное. В Керчи (это совсем близко к границе с Краснодарским краем) волонтеров сейчас ждут две археологические экспедиции.

Описание Крепость Керчь © Лев Федосеев/ТАСС

Первая — крепость Керчь. Это охраняемый объект культурного наследия федерального значения. После поражения в Крымской войне (1853–1856) побережье России, тогда не имевшей флота, было беззащитно. Крепость Керчь создавалась, чтобы закрыть для вражеских войск вход в Азовское море. Ее построили во второй половине XIX века. Большая часть ее укреплений до сих пор не изучена. Общая площадь крепости — более 400 гектаров, здесь десятки километров подземных ходов, равелинов, рвов. Вторая — некрополь Кыз-Аул — памятник археологии, который ученые называют "многоэтажным кладбищем", здесь в период с I века до н.э. по I век н.э. были захоронены представители высшего класса боспорского общества.

На эту тему Археологи нашли в Крыму редкое захоронение сарматского младенца

В экспедициях есть физически трудная работа с лопатами, а есть "медитативная" очистка артефактов, найденных в земле. А еще требуется помощь в быту — приготовление пищи, уборка в лагере. Вечером все идут купаться в море, смотреть на закаты и слушать лекции об археологии. Сроки: на сайте говорится, что приехать можно минимум на неделю, жители Крыма и Керчи могут присоединиться на день. Работы в Крепости Керчь продлятся до 20 июля. Волонтеры вносят добровольные взносы — минимальный 550 рублей в сутки, на эти деньги закупается еда и питьевая вода. В этом году каждый доброволец должен предоставить медицинскую справку о том, что не заражен коронавирусом. "Сдать анализ нужно перед выездом, потому что срок действия — три дня", — говорит Александр Ахременко, руководитель фонда. Прием заявок на сайте фонда "Археология". Алтайские пасеки

На эту тему Алтай стал лидером среди регионов, в которых мечтают побывать россияне